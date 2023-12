Premierentor für Höjlund: United schlägt Aston Villa

In Manchester schockte Aston Villa die Gastgeber im ersten Abschnitt mit einem Doppelschlag. Kapitän John McGinn per Freistoß (21.) sowie Leander Dendoncker mit der Ferse nach einer Eckball-Variante (26.) brachten das Team von Trainer Unai Emery mit 2:0 in Führung. Doch die Truppe von Coach Erik ten Hag schlug in einer furiosen zweiten Hälfte zurück. Zunächst wurde ein Treffer von United-Stürmer Alejandro Garnacho wegen Abseits aberkannt (48.). Der 19-jährige Argentinier durfte dafür wenig später gleich doppelt jubeln, er schnürte binnen zwölf Minuten einen Doppelpack (59.,71.).

Ex-Sturm-Graz-Spieler Rasmus Höjlund schoss schließlich die Red Devils mit seinem ersten Premier-League-Tor zum Sieg (82.). Es waren nicht nur Uniteds erste Pflichtspieltreffer seit drei Wochen, sondern auch der erste volle Erfolg nach vier sieglosen Partien. In der Tabelle verbesserte sich Manchester mit 31 Punkten auf Rang sechs.

(APA)/Bild: Imago