Premierentorschütze Plavotic: Formstarker Ankick-Geheimtipp

Persönlicher Erfolgslauf samt Premierentreffer: Ried-Verteidiger Tin Plavotic musste mit seiner Mannschaft zwar eine 1:2-Niederlage gegen die WSG Tirol einstecken, traf aber erstmals in seiner Bundesliga-Laufbahn. Mit konstanten Leistungen überzeugt der 25-jährige Defensivspieler auf dem Rasen – und auch bei „Ankick – Der Sky Sport Austria Fußballmanager“ ist Plavotic ein heißer Tipp.

„Ich freue mich über den Treffer, mein erster in der Bundesliga, aber der bringt uns leider wenig“: Trotz der Niederlage gegen die WSG fällt Plavotic als Rieder Innenverteidiger in der Offensive auf. Mit einem Tor, einem Assist sowie einem herausgeholten Elfmeter war der SVR-Profi bislang an jedem Rieder Ligatreffer beteiligt.

Doch nicht nur in der Nähe des gegnerischen Strafraums, sondern auch im Teamplay sowie in defensiven Statistiken des Sky Sport Player Index überzeugt der SVR-Profi. Zum einen glänzt Plavotic durch seine angekommenen Pässe, andererseits durch erfolgreiche Tackles und klärende Aktionen.

VIDEO: Plavotic-Premierentreffer gegen die WSG

Insgesamt sammelte der Ex-Schalke-Nachwuchsspieler in dieser Saison bereits starke 1.307 Punkte und gehört damit ligaweit zu den vier besten Verteidigern. Im Ranking aller Spieler nimmt Plavotic als zweitbester Rieder Profi den 15. Rang ein.

Formstarker Verteidiger als preiswerter Ankick-Tipp

Nicht zuletzt deshalb ist Plavotic ein (noch) preiswerter Tipp für eure Ankick-Defensive: Als einer der besten Verteidiger besitzt Plavotic einen leistbaren Richtwert von 4.372.000 Euro und ist verglichen mit ähnlich starken Verteidigern relativ günstig zu haben – dies dürfte sich aber bei einer weiter steigenden Formkurve schnell ändern. „Einfach hart weiterarbeiten“, kündigt Plavotic nämlich die Devise für Rieds erhoffte Rückkehr in die Erfolgsspur an.

