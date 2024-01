Premierentreffer von Schafzahl für Boston in PWHL

Die Professional Women’s Hockey League (PWHL) hat für Legionärin Theresa Schafzahl mit einem persönlichen Erfolgserlebnis begonnen. Zwar verlor die Steirerin mit Boston die allererste Partie des Clubs in der neugestalteten nordamerikanischen Profiliga daheim gegen Minnesota mit 2:3, Schafzahl gelang allerdings bei ihrem Profidebüt gleich ein Treffer. Zudem wurde die Stürmerin zur drittbesten Spielerin der Partie gewählt.

Boston geriet schnell mit 0:2 in Rückstand. Schafzahl verkürzte im zweiten Drittel (28.), die 23-jährige Österreicherin erzielte somit Bostons Premierentreffer in der PWHL. „Heute war es etwas Besonderes, ein unglaublicher Moment, und es fühlte sich ehrlich gesagt unwirklich an. Ich hatte beim Tor einen Blackout, deshalb kann ich mich nicht mehr an viel erinnern. Aber ich habe versucht, den Puck so schnell wie möglich auf meinen Schläger zu bekommen und ihn ins Netz zu befördern“, erzählte Schafzahl über ihren historischen Treffer.

Punkte sammeln konnte ihr Team vor knapp 4.000 Fans im Tsongas Center der University of Massachusetts in Lowell allerdings nicht. Hauptgrund dafür war Minnesotas Torhüterin Nicole Hensley, die 33 Schüsse der Gastgeberinnen abwehrte, darunter auch zwei von Schafzahl. Die Torfrau der Gäste war damit die Spielerin des Matches.

Die nächste Gelegenheit für den ersten Heimsieg hat Boston am Montag gegen Ottawa.

(APA) / Bild: Imago