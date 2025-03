Prevc gewinnt Skifliegen überlegen – Seifriedsberger auf Rang sieben

Weltrekordlerin Nika Prevc hat am Samstag das nur in einem Durchgang ausgetragene Skifliegen in Vikersund dominiert. Die Slowenin segelte an ihrem 20. Geburtstag mit der klaren Höchstweite von 213,5 Metern zu ihrem achten Weltcupsieg in Serie. Nur ihre Landsfrau Ema Klinec (204,5 m) und die Deutsche Selina Freitag (200) knackten ebenfalls die 200er-Marke. Beste Österreicherin unter 22 Teilnehmerinnen war als Siebente Jacqueline Seifriedsberger, die auf 190,5 m kam.

„Es fehlt nicht viel auf die 200. Ich habe mir von der Früh weg schwergetan, aber ich bin schon happy mit dem Sprung“, sagte Seifriedsberger. Eva Pinkelnig (180,5 m) landete unmittelbar vor Lisa Eder (180) an der elften Stelle. Der Bewerb war am Vormittag nach mehreren windbedingten Pausen und langem Warten vor Schlussspringerin Prevc abgebrochen und neu angesetzt worden. Eder hatte da mit 202 und auch zuvor im Probedurchgang mit 205,5 m als erste Österreicherin die 200-m-Schallmauer durchbrochen.

Prevc lag bei ihrem 20. Weltcuperfolg über 30 Punkte vor Klinec. Die Doppelweltmeisterin hatte am Freitag im Training mit zweimal 236 m einen neuen Weltrekord aufgestellt. Am Sonntag folgt noch ein Bewerb.

(APA) Foto: Imago