Pröll: Rangnick-Verlängerung vor oder nach WM „zweitrangig“

Die vom ÖFB angepeilte Vertragsverlängerung mit Teamchef Ralf Rangnick lässt weiter auf sich warten. Österreichs Jahrhundert-Fußballer Herbert Prohaska erklärte dazu am Sonntag bei „Talk und Tore“, man könne diesbezüglich auch bis nach der WM warten. ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll sagte am Montag, ob die Entscheidung in dieser Angelegenheit vor oder nach dem Turnier falle, sei „zweitrangig“. Klar sei, dass man eine längere Zusammenarbeit anstrebe.

Pröll äußerte sich zu dieser Angelegenheit im Rahmen der Jahrestagung der Sportjournalisten-Vereinigung „Sports Media Austria“ am ÖFB-Campus in Wien-Aspern. „Aus der sportlichen Analyse geht eindeutig hervor, dass wir unabhängig von der WM Interesse an einer Verlängerung haben“, meinte der Ex-Vizekanzler. Dabei seien auch ökonomische Gesichtspunkte zu berücksichtigen. „Wir werden schauen, ob es vor oder nach der WM möglich ist, aber ich denke, es ist vor der WM möglich.“

Einmal mehr berichtete Pröll von „sehr positiven Gesprächen“ mit Rangnick. „Wir tauschen uns immer offen aus.“ Der Wille des ÖFB, mit dem Deutschen über den Sommer hinaus zusammenzuarbeiten, sei „unbestritten“ da. Man arbeite daran, den neuen Kontrakt zu finalisieren, werde allerdings keine Wasserstandsmeldungen abgeben.

Rangnicks Jahresgehalt soll auf 2 Mio. Euro verdoppelt werden

Im Rahmen des jüngsten Nationalteam-Lehrgangs Ende März war bekannt geworden, dass Rangnick vom ÖFB ein neuer Vertrag mit einem Jahresgehalt von zwei statt bisher einer Million Euro angeboten wurde. Der Großteil der Verdoppelung würde durch Sponsoren gestemmt werden. Eine Einigung steht noch aus, was aber nicht an den finanziellen Bedingungen liegen soll. Rangnicks aktueller Vertrag endet nach der WM.

ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel hat zu diesem Thema eine eindeutige Meinung. „Von mir gab es im Aufsichtsrat eine klare Empfehlung, die Zusammenarbeit, wenn es möglich ist, fortzusetzen, und ich hoffe natürlich, dass es gelingen wird“, erklärte der Ex-Teamspieler.

Rangnick habe seit seinem Amtsantritt 2022 für eine positive Entwicklung gesorgt. „Es ist sehr klar, wie wir spielen wollen. Wir treten als Team sehr geschlossen auf, sind selbstbewusst und haben gerade auch eine sehr gute Generation, die mit einem tollen Trainerteam Erfolge einfährt, die wir und alle erhoffen und auch für die WM erwünschen.“

Schöttel: Euphorie rund um ÖFB-Team

Rund um die Nationalmannschaft herrsche eine Euphorie, konstatierte Schöttel. „Der Teamchef ist spannend, die Spieler sind spannend und die Spiele sind spannend. Jeder traut uns etwas zu, wir selbst auch.“

Schon bei der EM 2024 in Deutschland habe man große Zuversicht verspürt. „Wir haben es nicht verstehen können, dass wir dann im Achtelfinale gegen die Türkei ausgeschieden sind, das hat bei jedem Wochen gedauert. Vom Mindset her war es klar, wir marschieren durch bis ins Finale.“ Vertrauen in die eigenen Stärken sei die Basis für Erfolge. „Es ist sicher ein Verdienst von Ralf Rangnick, der das in die Köpfe gebracht hat.“

Man sei zwar „definitiv kein Favorit auf den WM-Titel“, so Schöttel, „aber wir sehen uns auch nicht als Außenseiter. Wir sind ein Team, gegen das niemand gerne spielt und das definitiv überraschen kann. Es gibt bei jedem Turnier eine Mannschaft, mit der man nicht rechnet und die weit kommt. Es wäre schön, wenn wir diese Mannschaft sein könnten.“

Pröll: ÖFB-Team kein WM-Außenseiter

Pröll betonte ebenfalls, man wolle kein Außenseiter sein. „Wir möchten die Gruppenphase nicht nur überstehen, sondern aktiv spielen, um weiterzukommen. Dann werden wir sehen, wie es sich entwickelt.“

Ein weiter Vorstoß wäre für den ÖFB auch deshalb positiv, weil sich dadurch die FIFA-WM-Zahlungen erhöhen würden. Fix kalkulieren darf der ÖFB derzeit nur mit rund neun Millionen Euro, was bei Pröll keine große Freude auslöst. „Die Zahlungen der FIFA sind ernüchternd.“

Man bewege sich etwa in dem Bereich der EURO 2024, nur seien die Organisationskosten damals um einiges niedriger gewesen. Erschwerend kommen die unterschiedlichen Steuersysteme in den US-Bundesstaaten hinzu. „Wir können derzeit nicht sagen, welchen Profit es für den ÖFB gibt, wenn es überhaupt einen gibt.“ Man müsse sich um den Verband deshalb jedoch keine Sorgen machen, ergänzte der Aufsichtsratschef.

Rangnick-Zukunft – Prohaska: „Würde nicht vorzeitig verlängern“

(APA)/Beitragsbild: GEPA