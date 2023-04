Prokop: „Das darf uns nicht passieren“

via

via Sky Sport Austria

Der TSV Hartberg und der SCR Altach haben sich in der dritten Runde der Qualifikationsgruppe der Bundesliga mit einem packenden Remis getrennt. Die Oststeirer schafften am Samstag vor heimischer Kulisse nach einem 0:2-Rückstand zur Pause dank einer starken Leistung in der zweiten Halbzeit noch den 2:2-Endstand. (Spielbericht + VIDEO-Highlights)

Nach dem Dominik Prokop vergangenes Wochenende den Sieg der Hartberger gegen die SV Ried fixierte, zeigte er dieses Wochenende erneut sein Können und sichert den Oststeirern einen Punkt. „Das darf uns nicht passieren“, so der 25-Jährige zu dem frühen Treffer in der 10. Minute durch Gugganig.