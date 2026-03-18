PSG in den „nächsten Wochen“ ohne Barcola

Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain muss vorerst auf Flügelstürmer Bradley Barcola verzichten.

Der französische Fußball-Nationalspieler habe am Dienstag beim 3:0 beim FC Chelsea eine „schwere Bänderdehnung im rechten Knöchel“ erlitten und werde „die nächsten Wochen ausfallen“. Dies teilte PSG am Mittwoch mit.

Barcola war im Achtelfinale der Königsklasse in London in der 59. Minute verletzt ausgewechselt worden. Zuvor hatte er bereits in der 14. Minute das 2:0 erzielt. Der 23-Jährige war in Top-Form: In fünf der vergangenen sechs Spiele hatte er einen Treffer erzielt. In der Champions League finden die Viertelfinal-Duelle am 7./8. und 14./15. April statt.

(SID) / Artikelbild: Imago