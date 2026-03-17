8:2-Gesamtscore! PSG besiegt Chelsea auch im Rückspiel klar

Titelverteidiger Paris Saint-Germain ist mit dem beeindruckenden Gesamtscore von 8:2 gegen den FC Chelsea ins Viertelfinale der Champions League eingezogen.

Nach der Hinspiel-Gala sorgen Khvicha Kvaratskhelia (6.) und Bradley Barcola (14.) per Traumtor schnell für eine Zwei-Tore-Führung und lassen wenig Zweifel am nächsten PSG-Erfolg. Senny Mayulu erhöht in der zweiten Spielhälfte sogar auf 3:0 (62.).

Chelsea hingegen war gegen PSG chancenlos: Nachdem schon das Hinspiel in Paris mit 2:5 abgegeben wurde, stand der Club-Weltmeister auch in der Retourpartie auf verlorenem Posten. Frühe Tore ließen den Titelverteidiger einen ruhigen Abend an der Stamford Bridge verbringen. Die Franzosen revanchierten sich damit für die im vergangenen Jahr bei der Club-WM erlittene Finalniederlage. Viertelfinalgegner ist nun entweder Liverpool oder Galatasaray.

Die Tore im VIDEO:

0:1 Khvicha Kvaratskhelia (6.)

0:2 Bradley Barcola (14.)

0:3 Senny Mayulu (62.)

(Red./APA) / Bild: Imago