Vinicius-Doppelpack! Real feiert auch Rückspiel-Erfolg bei ManCity

Rekordsieger Real Madrid hat für das nächste Gigantenduell in der Champions League mit dem FC Bayern vorgelegt.

Die Königlichen schalteten Mitfavorit Manchester City im Achtelfinale mit einem 2:1 (1:1)-Sieg auf der Insel aus und wären in der Runde der letzten Acht nächster Gegner der Münchner. Diese können das ewig junge Königsklassen-Duell am Mittwoch (ab 20:50 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – mit Sky X live streamen) nach dem 6:1 im Hinspiel gegen Atalanta Bergamo perfekt machen.

Real zerstörte die City-Hoffnungen auf eine Aufholjagd nach dem 0:3 in Madrid früh. Nach einem Handspiel kurz vor der Torlinie von Manchesters Kapitän Bernardo Silva, der dafür die Rote Karte sah (20.), traf Vinicius Junior per Elfmeter (22.) und in der Nachspielzeit (90.+3).

Erling Haaland (41.) zog mit seinem 57. Treffer in der Königsklasse mit Bayern-Idol Thomas Müller gleich, konnte das Aus der Elf von Starcoach Pep Guardiola aber nicht mehr verhindern. Tore von Jeremy Doku (63.) und Rayan Ait-Nouri (78.) wurden wegen Abseits zurecht nicht anerkannt. Im Viertelfinale (7./8. und 14./15. April) könnte es nun zum 14. K.o.-Duell zwischen Real und den Bayern kommen.

Die Tore im VIDEO:

0:1 – Vinicius Jr. (22./Elfmeter)





1:1 – Erling Haaland (41.)



1:2 – Vinicius Jr. (90.+3)



(SID) / Bild: Imago