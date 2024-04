PSG nach Sieg in Lorient kurz vor Meistertitel

Paris Saint-Germain steht unmittelbar vor dem Gewinn der französischen Fußball-Meisterschaft. Das Starensemble setzte sich am Mittwoch bei FC Lorient klar mit 4:1 (2:0) durch und liegt vier Spiele vor Saisonende fast uneinholbar an der Tabellenspitze.

PSG führt vorübergehend 14 Punkte vor Verfolger AS Monaco. Das Team von Trainer Adi Hütter muss am Mittwoch (21.00) in einem weiteren Nachholspiel der 29. Runde gegen OSC Lille gewinnen, um die Titelchance am Leben zu halten.

Beim Tabellenvorletzten Lorient waren Superstar Kylian Mbappé (22., 90.) und Ousmane Dembélé (19., 60.) jeweils mit einem Doppelpack die überragenden Akteure der Mannschaft von Trainer Luis Enrique. Der Champions-League-Halbfinalist steht vor dem dritten Meistertitel in Serie und den zwölften insgesamt.

(APA) / Artikelbild: Imago