PSG nur mit Remis bei Heimspiel gegen Brest

Der französische Fußball-Serienmeister Paris Saint-Germain hat in der 19. Runde Punkte abgegeben. Im Heimspiel gegen Stade Brest kamen die Hauptstädter am Sonntag nicht über ein 2:2-Remis hinaus, blieben aber in der Meisterschaft klar voran.

Nach der PSG-Führung durch Marco Asensio in der 38. Minute baute Randal Kolo Muani (45.) den Vorsprung kurz vor der Pause aus. Die Gäste kamen aber stark aus der Kabine und nahmen leistungsgerecht noch einen Punkt mit.

Zunächst fälschte Danilo Pereira einen Schuss von Mahdi Camara unhaltbar ins eigene Tor ab (55.), dann glich Mathias Pereira Lage (80.) aus. Bei PSG sah Bradley Barcola in der Nachspielzeit noch die Gelb-Rote Karte.

