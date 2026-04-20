PSG offenbar an zwei Offensiv-Stars interessiert

Laut der französischen L’Equipe hat sich PSG-Sportdirektor Luis Campos bezüglich eines möglichen Transfers im Sommer mit den Vertretern von Arsenal-Flügelstar Gabriel Martinelli getroffen. Die Pariser, die unter der Woche erneut das Halbfinale der Champions League erreicht haben, sind auf der Suche nach einem weiteren Angreifer.

Martinelli, der noch bis 2027 in London unter Vertrag steht, ist für die Franzosen eine Option, da die Gunners durch Verkäufe Geld generieren müssen, um selbst neue Spieler verpflichten zu können.

Auch Leipzig-Talent Diomande im Fokus von PSG

PSG hat darüber hinaus dem Bericht zufolge Gespräche mit Vertretern Leipzig-Shootingstar Yan Diomande geführt. RB würde den 19-Jährigen sehr gerne über den Sommer hinaus halten – Vertrag läuft bis 2030.

Intern liegt Diomandes Preisschild bereits bei rund 100 Millionen Euro, Tendenz steigend. Nach Informationen von Sky Sport sind jedoch andere Spieler primär für Einnahmen vorgesehen – Diomande zählt vorerst nicht dazu.

(Red.)

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