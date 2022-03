PSG-Sportdirektor in Rage! Leonardo reagiert heftig auf Ibra-Kritik

via

Zlatan Ibrahimovic blickt in seinem neuen Buch „Adrenaline“ auf seine Zeit bei Paris Saint-Germain zurück und bemängelt fehlende Disziplin in der Kabine. Außerdem habe er dem Klub angeboten, Sportdirektor Leonardo zu ersetzen. Der Funktionär reagiert empört.

„Darauf will ich eigentlich nicht antworten. Disziplinlosigkeit? Wo soll die sein? Jedes Mal, wenn ein Spieler uns verlässt, kann er nicht aufhören, über PSG zu sprechen“, reagierte Leonardo im Interview mit der L’Equipe entzürnt.

Auch er wirft dem Schweden fehlende Dankbarkeit und damit ebenfalls mangelnde Disziplin vor: „Ich warte immer noch auf ein Interview von Ibrahimovic, in dem er ‚Danke‘ sagt. Für all das, was der Klub für ihn getan hat.“

Leonardo legt nach

Ibrahimovic trug zwischen 2012 und 2016 das Trikot von Paris Saint-Germain, wurde dabei viermal in Folge Meister und dreimal Spieler der Saison. Leonardo legt dennoch nach: „PSG existierte vor ihm und tut es auch nach ihm.“ Der „Beef“ ist im vollen Gange – folgt eine Antwort des Schweden?

