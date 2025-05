PSG-Stars schauen zu: Alcaraz siegt ohne Mühe

Der erste Auftritt von Titelverteidiger Carlos Alcaraz hat auch die Fußballstars nach Roland Garros gelockt.

Fünf Tage vor dem Champions-League-Finale in München gegen Inter Mailand (am Samstag ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame mit Sky X) verfolgten Achraf Hakimi, Désiré Doué und Joao Neves von Paris Saint-Germain das Auftaktmatch des Spaniers bei den French Open. Das Trio sah einen grundsoliden Turnierstart des Topfavoriten auf dem Court Philippe Chatrier.

Alcaraz nun gegen Marozsan

Der 22 Jahre alte Alcaraz setzte sich gegen den italienischen Qualifikanten Giulio Zeppieri ohne Mühe, aber auch ohne Glanz 6:3, 6:4, 6:2 durch. Alcaraz, der im Vorjahr ein packendes Finale in fünf Sätzen gegen Alexander Zverev gewonnen hatte, leistete sich gegen den Weltranglisten-310. noch einige Nachlässigkeiten. In wirklich brenzlige Situationen geriet er aber nie.

„Die erste Runde bei einem Grand Slam ist immer hart. Aber ich habe schnell in einen guten Rhythmus gefunden, ich bin zufrieden“, sagte Alcaraz: „Das muss ich jetzt für die nächsten Runden beibehalten und die Zeit hier einfach genießen.“

In der zweiten Runde trifft Alcaraz, der zuletzt das Finale von Rom gegen den Weltranglistenersten Jannik Sinner gewonnen hatte, auf Fabian Marozsan aus Ungarn. Sinner bekommt es am Montagabend in der Spätsession mit dem Franzosen Arthur Rinderknech zu tun. Zverev startet erst am Dienstag gegen Learner Tien aus den USA ins Turnier.

Keine Mühe hatte in seinem Auftaktmatch auch der zweimalige French-Open-Finalist Casper Ruud. Gegen den Spanier Albert Ramos-Vinolas setzte sich der Norweger, der zuletzt das Madrid-Masters gewonnen hatte, 6:3, 6:4, 6:2 durch.

(SID)

Bild: Imago