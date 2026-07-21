Paris Saint-Germain hat sich laut der französischen L’Equipe aus dem Rennen um den begehrten Ayyoub Bouaddi zurückgezogen.

Der Mittelfeldspieler des Lille OSC – der Ligue-1-Klub träumt von einer Ablösesumme von 100 Millionen Euro aufwärts – glänzte bei der Weltmeisterschaft für Marokko und wurde in diesem Sommer mit einer Vielzahl von Top-Vereinen in ganz Europa in Verbindung gebracht.

Nach Sky Sport Informationen gibt vor allem Manchester City Gas. Nicht nur der Premier-League-Gigant ist dran am 18-Jährigen, sondern auch andere Klubs aus England.

Ob Bouaddi überhaupt in diesem Sommer wechseln wird oder will, ist Stand jetzt noch offen. In Lille hat das Juwel noch einen gültigen Vertrag bis 2029. In der abgelaufenen Saison zählte der Marokkaner zu den absoluten Leistungsträgern und kam in 42 Pflichtspielen zum Einsatz. Dabei bereitete er ein Tor vor.