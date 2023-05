Public Viewing in Napoli: Auswärtsspiel wird im Stadion live übertragen

Das Auswärtsspiel von SSC Napoli gegen Udinese am Donnerstag wird in der Heimstätte des überlegenen italienischen Fußball-Tabellenführers live übertragen.

Napoli hat sechs Runden vor Schluss 18 Punkte Vorsprung auf Verfolger Lazio Rom und steht damit so gut wie sicher als Meister fest. In der 33. Runde will der Leader den zweiten Matchball nutzen, nachdem der erste am Sonntag vergeben worden war. Eventuell könnte der dritte Titel der Club-Geschichte schon zuvor fix sein.

Lazio muss nämlich am Mittwochabend die Heimpartie gegen Sassuolo gewinnen, um weiter zumindest theoretisch Rang eins holen zu können. Die Partie gegen Udinese werden aber nicht nur im Stadio Diego Armando Maradona via TV viele Besucher verfolgen, mehr als 10.000 Anhänger werden auch vor Ort in Udine ihr Team anfeuern.

(APA)/Bild: Imago