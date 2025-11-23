Pulisic-Goldtor & gehaltener Elfer: Milan gewinnt Derby gegen Inter

AC Milan hat das „Derby della Madonnina“ gegen Inter 1:0 gewonnen und ist am Stadtrivalen vorbei auf Platz zwei gezogen.

Der US-Teamspieler Christian Pulisic erzielte am Sonntag per Abstauber das Goldtor (54.), während Hakan Calhanoglu mit einem Elfmeter an Milan-Goalie Mike Maignan scheiterte (74.). An der Spitze der Serie A geht es eng zu. Spitzenreiter mit 27 Punkten ist AS Roma nach einem 3:1 gegen Cremonese vor Milan und Napoli (je 25) sowie Inter und Bologna (je 24).

(APA).

Beitragsbild: Imago.