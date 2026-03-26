Puma adé: Rapid setzt ab Sommer auf japanischen Ausrüster

Der SK Rapid hat einen neuen Ausrüster für die kommenden Jahre gefunden. Ab der Saison 2026/27 wird der japanische Sportartikelhersteller Mizuno die Hütteldorfer ausstatten. Die Partnerschaft ist vorerst auf fünf Jahre bis einschließlich der Spielzeit 2030/31 angelegt. Die Zusammenarbeit mit Puma endet somit mit Saisonende.

Damit setzt Rapid erstmals in seiner Vereinsgeschichte auf einen nicht-europäischen Ausrüster. Mizuno, gegründet 1906 in Osaka, ist bereits bei mehreren europäischen Klubs engagiert, darunter AS Monaco, Lazio Rom, der FC Augsburg und der VfL Bochum. Für Design und Produktion der Ausrüstung zeichnet in Europa der Partner Future Performance Sport (SG) verantwortlich.

„Wir freuen uns sehr und fühlen uns zugleich geehrt, zukünftig mit so einem traditionsreichen Verein wie dem SK Rapid zusammenzuarbeiten. Bei Mizuno konzentrieren wir uns darauf, leistungsstarke Produkte zu entwickeln, die Spieler dabei unterstützen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Es erfüllt uns mit großer Freude, unsere Tradition aus Handwerkskunst und Innovationsgeist in einen der bekanntesten und traditionsreichsten Fußballvereine Österreichs einzubringen. Diese Partnerschaft steht für unsere gemeinsame Leidenschaft für Spitzenleistungen, und wir sind stolz darauf, den SK Rapid auf seinem Weg zu begleiten“, sagt der Marketingleiter von Mizuno, Mark Kaiway, in einer Vereinsaussendung.

Rapid-Geschäftsführer Steffen Hofmann ergänzt: „Hinter uns liegt ein langer und wohlüberlegter Prozess in Bezug auf die Ausrüsterwahl. Umso mehr freuen wir uns, dass wir nun die Zusammenarbeit mit Mizuno offiziell bekanntgeben können. Das Mizuno-RunBird-Logo steht für Eigenschaften wie Schnelligkeit, Dynamik, Energie und grenzenlose Möglichkeiten. All das sind Werte mit denen wir uns als Verein auch zu 100% identifizieren können. Eines kann ich an dieser Stelle gleich vorwegnehmen, und zwar, dass sich alle Rapid-Fans sehr auf die zukünftigen Trikots freuen dürfen.“

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Rapid-Partnerschaft mit Puma endet

Der Vertrag umfasst die Ausstattung sämtlicher Mannschaften – vom Nachwuchs bis zu den Profis – inklusive Trainings- und Spielbekleidung sowie weiterer Teamausrüstung und Merchandising-Produkte. Mit dem Wechsel endet gleichzeitig die bisherige Partnerschaft mit Puma und 11teamsports, die in den vergangenen fünf Jahren für die Ausrüstung des SK Rapid verantwortlich waren.

Ich durfte einen Großteil der ein halbes Jahrzehnt andauernden erfolgreichen Kooperation hautnah begleiten und möchte unseren Partnern für die professionelle Zusammenarbeit herzlich danken. Gerade die Trikots wurden von unserer Community sehr gut angenommen und werden von allen Generationen unserer Anhängerschaft gerne getragen“, wird Geschäftsführer Hofmann in der Vereinsaussendung zitiert.

(SK Rapid) / Bild: GEPA