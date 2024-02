Punkte, Treffer & Gegentore gleich! Kuriose Sturm-Bilanz nach 20 Runden

Zwölf Siege, sechs Remis, zwei Niederlagen und ein Torverhältnis von 32:14: Der SK Sturm Graz weist kurioserweise nach 20 Runden genau die gleiche Bilanz wie in der Vorsaison zum selben Zeitpunkt auf!

Die Grazer lagen auch damals auf dem zweiten Platz hinter Red Bull Salzburg und vor dem LASK – und befanden sich auch im ÖFB-Cup unter den besten Vier. Dem nicht genug, waren beide Siege der 20. Runde ein 2:0-Auswärtssieg im Westen Österreichs: Vor einem Jahr siegte der Vizemeister in Lustenau, am gestrigen Sonntag mit dem gleichen Ergebnis in Innsbruck gegen die WSG.

Ilzer: „War ein souveräner Auftritt“

Gutes Omen für Grunddurchgangs-Finish?

Trotz aller brisanten Parallelen liegt Sturm aber aktuell nur zwei Punkte hinter Salzburg, dafür gleich acht Punkte vor den Linzern. Letzte Saison endete der Grunddurchgang übrigens mit zwei weiteren Siegen für Sturm, darunter der jetzt wiederholt eingefahrene 2:0-Auswärtssieg in Tirol. In der Meistergruppe standen schlussendlich sechs Siege vier Niederlagen gegenüber – bei einem Torverhältnis von 20:14.

