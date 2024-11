Punktebestleistung von Jakob Pöltl in der NBA

Jakob Pöltl hat am Samstag (Ortszeit) eine persönliche Punktebestleistung in der National Basketball Association (NBA) erzielt. Der 29-jährige Center aus Wien brachte es beim 123:126 n.V. der Toronto Raptors bei den Boston Celtics auf 35 Zähler. Hinzu kamen zwölf Rebounds zum siebenten Double-Double im Spieljahr. Ein Steal in 37:14 Minuten auf dem Parkett rundete die Statistik ab.

Ebenfalls eine neue Bestmarke waren für den heimischen NBA-Pionier 16 Treffer aus dem Feld. Nur drei der Würfe Pöltls fanden am Samstag im TD Garden nicht ihr Ziel. Neben dem Center wusste im Dress der Raptors auch RJ Barrett zu glänzen, der mit 25 Punkten, zehn Rebounds und 15 Assists erstmals in seiner Karriere dreifach zweistellig anschrieb.

Pöltl: „Karrierebestleistung ist nett, aber…“

Dass es für die Kanadier dennoch die siebente Niederlage in Folge und die achte in der Fremde setzte, lag letztlich an Jayson Tatum. Der Forward traf mit der Schlusssirene der Verlängerung aus der Distanz zum Endstand. Er brachte es auf 24 Punkte für den Titelverteidiger, Jaylen Brown erzielte 27.

Toronto bleibt trotz Pöltls neuerlicher Topleistung als einziges der 30 NBA-Team auswärts sieglos und hält insgesamt bei einer 2:12-Bilanz. Die nächste Chance auf einen Erfolg gibt es am Montag gegen die Indiana Pacers mit dem ehemaligen Raptors-Spieler Pascal Siakam.

Eine nachträgliche Korrektur hat Pöltls Statistik im Duell mit den Detroit Pistons vom Freitag erfahren. Der Center holte demnach 18 (nicht 19) Rebounds, davon zehn (nicht elf) in der Offensive. Es handelte sich um die jeweils zweitbesten Werte des Centers in der NBA.

Die Los Angeles Lakers mühten sich am Samstag zu einem 104:99 bei den New Orleans Pelicans. Anthony Davis zeichnete für 31 Punkte und 14 Rebounds verantwortlich. 21 Zähler gingen auf das Konto von LeBron James. Die Dallas Mavericks besiegten die ohne Jungstar Victor Wembanyama (Knieprellung) angetretenen San Antonio Spurs 110:93. Kyrie Irving und Daniel Gafford erzielten je 22 Punkte für die „Mavs“.

(APA) / Artikelbild: Imago