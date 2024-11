Punkteteilung zwischen Austria Lustenau und Stripfing

Austria Lustenau und der SV Stripfing haben ihre Negativserien in der 2. Fußball-Liga prolongiert. Im Nachtragsspiel der 14. Runde trennten sich die beiden Teams am Dienstag in Lustenau mit 1:1 (0:1). Während die Vorarlberger seit fünf Meisterschaftspartien sieglos sind, warten die Stripfinger bereits seit neun Ligaspielen auf einen Dreier. In der Tabelle liegt Lustenau mit 18 Punkten auf Rang elf, der SV mit Interimstrainer Alexander Grünwald ist mit neun Zählern 14.

Marco Hausjell hatte die Gäste knapp vor der Pause in Führung gebracht (43.), Namory Cisse gelang via Foulelfmeter der Ausgleich (52.). Den Matchball für die Gastgeber vergab Joker Ibrahim Ouattara in der 91. Minute aus kurzer Distanz. Die Partie war am vergangenen Wochenende wegen des Wintereinbruchs im Ländle um einige Tage verschoben worden.

(APA)/Beitragsbild: GEPA