Puskas Award: Traumtore von Yamal & Rice nominiert

Die FIFA verkündet die Shortlist für den Puskas Award für den schönsten Treffer des Jahres: Neben zwei höchst prominenten Namen sind auch Profis aus fast aller Welt für den prestigesträchtigen Preis nominiert.

Unter den elf Nominierten befindet sich Barcelonas Lamine Yamal für sein Tor im Liga-Derby gegen Espanyol. Auch der Traum-Freistoß von Arsenals Declan Rice in der Champions League gegen Real Madrid überzeugte die Jury. Ebenfalls belohnt wurde ein starkes Solo von Mamelodi-Spieler Lucas Ribeiro bei der Klub-WM gegen Borussia Dortmund.

VIDEO: Rice-Traumtor per Freistoß gegen Real

Die weiteren Aspiranten auf den Award sind Alerrandro (Vitoria/BRA), Alessandro Deiola (Cagliari/ITA), Pedro de la Vega (Cruz Azul/MEX), Santiago Montiel (Independiente/ARG), Amr Nasser (Pharco/EGY), Carlos Orrantia (Atlas/MEX), Rizky Ridho (Persija Jakarta/IDN) und Kevin Rodrigues (Kasimpasa/TUR). Abgestimmt werden kann bis zum 3. Dezember auf der FIFA-Website.

Brasilien Legende Marta für „eigenen“ Preis nominiert

Zudem werden zum zweiten Mal elf Spielerinnen für den Marta Award nominiert: Darunter auch die namensgebende Brasilien-Legende Marta für ihren Treffer für Orlando Pride gegen Kansas City. Eine weitere nominierte Spielerin ist Mariona Caldentey, Mitspielerin von ÖFB-Legionärin Manuela Zinsberger bei Arsenal.

