Qualifikation geschafft! Misolic im Umag-Hauptfeld

Der Steirer Filip Misolic hat die Qualifikation für das ATP-Sandplatzturnier in Umag geschafft und trifft dort in der ersten Runde am Montag (nicht vor 18.00 Uhr) auf den Serben Dusan Lajovic.

Das Duell mit dem Weltranglisten-55. erspielte sich Misolic am Sonntag mit einem 6:3,6:4 gegen den Spanier David Jorda Sanchis. Am Vortag hatte der 22-jährige Steirer, in diesem Jahr in Runde zwei der French Open, den in der Quali topgesetzten Slowaken Jozef Kovalik niedergerungen.

(APA) / Bild: Imago