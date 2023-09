Querfeld spricht über Udinese-Gerüchte

In den letzten Tagen des Sommer-Transferfensters hielten sich hartnäckige Gerüchte um einen Wechsel von Leopold Querfeld.

Der Rapid-Verteidiger wurde insbesondere mit einem Transfer in die Serie A zu Udinese Calcio in Verbindung gebracht. Beim Septemberlehrgang des ÖFB-Teams hat sich der Nationalteam-Debütant am Montag nun zu den Gerüchten geäußert.

Querfeld verfolgte das Ende der hektischen Übertrittszeit am Freitag ganz entspannt. „Ich habe mir das nur von außen angeschaut. Mit Udinese habe ich mich nicht beschäftigt“, stellte der Innenverteidiger klar.

Generell war für den 19-Jährigen ein Abgang vom SK Rapid in diesem Sommer kein Thema. „Ich habe mich in den letzten Monaten nicht mit einem Wechsel beschäftigt“, verdeutlichte Querfeld.

Abgang im Sommer 2024?

Der Vertrag des Rapid-Eigenbauspielers, der seit 2012 bei den Grün-Weißen spielt, läuft noch bis 2025. Sein Marktwert liegt laut „transfermarkt.at“ 1,8 Millionen Euro.

Mit einer weiteren starken Saison im Rapid-Dress könnte Querfeld seinen Marktwert weiter erhöhen und den Hütteldorfern im nächsten Sommer ein Jahr vor Vertragsende einen wahren Geldsegen bescheren.

Bild: GEPA