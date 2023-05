Querfeld vor FAK-Duell: „Rapid bei jedem Derby in der Favoritenrolle“

Das letzte Wiener Derby der Saison als Vorentscheidung um den Europacup-Startplatz: Im Duell zwischen dem FK Austria Wien und dem SK Rapid Wien (Sonntag ab 16.15 Uhr LIVE auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) könnte zwischen den Rivalen die wohl richtungsweisende Entscheidung um den Conference-League-Quali-Startplatz fallen. Vor dem Match verrät Rapid-Verteidiger Leopold Querfeld in der brandneuen Folge von DAB | Der Audiobeweis seine Sicht auf die Rivalität und sieht sein Team dabei im Vorteil.



„Derbys sind immer etwas Besonderes. Ich bin positiv darauf gestimmt. Ich freue mich schon auf die Atmosphäre, auf die Kulisse und hoffentlich einen Sieg. Natürlich würde ich viel lieber mitwirken und spielen und selber meinen ersten Profi-Derbysieg holen, aber trotzdem bin ich überzeugt davon, dass es ein richtig cooler Fußballabend sein wird.“, freut sich der U21-Teamspieler trotz seiner Verletzung auf das Prestigeduell.

Die ganze Folge zum Anhören:

Sein Team nennt er dabei nicht nur aus sentimentalen Gründen als Siegestipp: „Ich muss sagen, dass ich Rapid bei jedem Derby in der Favoritenrolle gesehen habe. Derbys sind dann trotzdem andere Spiele. Ich bin natürlich davon überzeugt, dass wir das Spiel gewinnen werden und die Qualität dazu haben. Und, dass es in der Tabelle richtig ist, so wie es jetzt gerade ist und wir endlich mal zeigen können, wer die eigentliche Nummer eins in Wien ist.“

Tatar: Bei Austria-Pleite „ist der vierte Platz für Rapid zementiert“

Auch für Sky Experte Alfred Tatar könnte die Partie das Rennen um Platz vier vorentscheiden: „Sollte die Austria verlieren, ist der vierte Platz für Rapid zementiert. Die Austria wird sehr aktiv sein. Was mir bei Rapid auffällt, ist, dass wenn gegnerische Teams von Haus aus Druck machen, Rapid genauso ist. Aufgrund diesen Umstands erwarte ich, dass es zwei Mannschaften sind, die sich am Sonntag nichts schenken werden.“

