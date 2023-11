Scott Kennedy erzielte beim 1:0-Sieg des WAC gegen Austria Wien (Spielbericht + VIDEO-Highlights) das Siegtor. Der Treffer war das erste Bundesligator des 26-jährigen Kanadiers.

Apropos Kanada: In der 50-jährigen Bundesliga-Geschichte haben erst vier Kanadier ein Tor erzielt. Was weißt du über die kanadischen Torschützen in der höchsten Spielklasse Österreichs?





VIDEO: Kennedy schießt den WAC gegen die Wiener Austria zum Sieg

Bild: GEPA