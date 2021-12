Radovan Vujanovic über eine mögliche Zukunft von Andreas Wieland als LASK-Trainer: „Er macht eine sehr gute Arbeit“

Andreas Wieland nach dem Sieg: „Wir haben noch vier Spiele um über den Strich zu kommen“

Austria-Trainer Schmid über die Herbstsaison: „Die Mannschaft hat unglaubliches abgeliefert“

LASK-Präsident Gruber zum Stadionbau: „Bin positiv gestimmt, dass wir im Februar 2023 dort spielen werden“

Manuel Ortlechner über mögliche Wintertransfers: „Müssen mit einem großen Auge auf das Finanzielle schauen“

Manfred Schmid (Trainer Austria Wien)

…über das Spiel: „Wir sind richtig gut in die Partie gestartet und haben den LASK mit Teigl in der Spitze auch überrascht. Das hat gut funktioniert, wir gehen 1:0 in Führung und dann lassen wir einige Sitzer aus. Zur Pause müssen wir eigentlich führen. Wir haben zwei dumme Tore bekommen. Beim ersten Tor war es der Elfmeter, den man geben kann, und beim zweiten Tor haben wir einfach schlecht verteidigt. Tabellarisch tut das natürlich weh, weil wir uns eine super Ausgangsposition schaffen hätten können, aber wir haben noch vier Spiele im Frühjahr und es lebt die Chance, dass wir in die Meistergruppe kommen.“

…über die Leistung in der zweiten Halbzeit: „In den ersten 15 Minuten haben wir geschlafen. Wir wollten eigentlich früher attackieren und drauf gehen. Wir haben gewusst, dass der LASK umstellt auf ein 4-3-3, waren darauf vorbereitet, sind dann aber zu weit zurückgefallen und waren nicht konzentriert genug. Ab der 60. Minute hat das dann wieder besser ausgeschaut.“

…über die Herbstsaison: „Die Mannschaft hat unglaubliches abgeliefert. Was sich da entwickelt hat, wie wir als Team zusammengewachsen sind, wie wir miteinander umgehen, was in der Kabine und außerhalb passiert, war schon einzigartig. Natürlich überwiegt gerade die Enttäuschung, aber in ein paar Tagen weiß jeder was wir in dieser Saison bis jetzt geleistet haben. Wir werden uns gut vorbereiten auf die Frühjahrssaison und werden wieder angreifen.“

Manuel Ortlechner (Sportdirektor Austria Wien)

…über die Herbstsaison: „Wir haben versucht der Austria ein neues Gesicht zu verpassen und das ist ein Prozess der noch lange nicht abgeschlossen sein wird. Momentan sind wir aber nicht unzufrieden. Wenn du dich aber über so einen langen Zeitraum rund um Strich bewegst, willst du natürlich auch über den Winter hinaus darüber sein. Wir streben nach dem Bestmöglichen und das ist uns eigentlich auch ganz gut gelungen. Natürlich geht es noch den Tick besser.“

…über die Weiterentwicklung: „Wir haben eine tolle Akademie in der seit Jahren eine super Arbeit geleistet wird. Das ernten wir jetzt. Es sind schon viele weitere spannende Spieler im nachkommen, die müssen Gas geben und hochintensiv Fußball spielen lernen und wenn die Jungs das schnellstmöglich umsetzen, dann werden wir auch zukünftig viele Eigenbauspieler hier sehen.“

…über mögliche Wintertransfers: „Wir werden unseren Weg weiter fortsetzen. Junge Spieler haben bei uns wieder eine Perspektive. Natürlich ist es aber schon so, dass man einen guten Mix finden muss und Spieler braucht die den Jungen einen guten, fußballerischen Lifestyle vorleben. Da ist es nie verkehrt Typen hinein zu bringen. Das müssen wir im Winter, spätestens aber im Sommer, auch versuchen. Das werden wir in den nächsten zwei bis drei Wochen durchdiskutieren wo punktuell etwas möglich wäre, aber natürlich immer mit einem ganz großen Auge im Hinblick auf unsere finanzielle Situation. Neuverpflichtungen müssen also sitzen. Wir werden es daher sicher nicht verändern, dass wir sehr stark auf die selbst ausgebildeten Spieler setzen.“

…über seine bisherige Tätigkeit bei Austria Wien: „Ich darf mittlerweile meinen Traumjob leben. Jeder der mich kennt weiß, dass ich in einer führenden Rolle wieder zu meinem Verein zurückkehren wollte. Jetzt kann ich mithelfen, Entscheidungen zu treffen, die den Verein hoffentlich in eine sehr positive Zukunft führen.“

Andreas Wieland (Trainer LASK)

…über die Moral der Mannschaft: „Es ist der denkbar schlechteste Start in ein Spiel wenn man sofort in Rückstand liegt. Beeindruckend wie die Mannschaft dann zurückgekommen ist, wenn man bedenkt, dass wir am Donnerstag auch noch ein Spiel hatten. Es zeigt einfach, dass die Mannschaft lebt.“

…über die Herbstsaison: „Es wird gut sein die Herbstsaison zu analysieren. Es ist nicht alles perfekt gelaufen und es war ein schwieriges Jahr, Gott sei Dank mit einem positiven Ende. Ich habe der Mannschaft vor dem Spiel auch gesagt, dass wir ein Fundament für ein positives Jahr 2022 legen wollen.“

…über die restlichen Spiele im Grunddurchgang: „Es wird eine interessante Aufgabe. Wir haben noch vier Spiele um über den Strich zu kommen. Es ist alles eng beisammen, wir haben unsere Aufgabe heute erfüllt, sodass wir zumindest noch die Möglichkeit haben über den Strich zu kommen. Wir werden alles daran setzen und hoffentlich gut in das Frühjahr starten.“

…über die Herausforderungen im Herbst: „Bei Mannschaften die gut performen, aber die Ergebnisse nicht bringen, ist es in gewisser Weise doch eine Kopfsache. An dem haben wir gearbeitet. Sonst natürlich auch noch an gewissen technischen und taktischen Dingen. Für mich war es auf jeden Fall herausfordernd. Mein Energielevel nach dem Spiel ist jetzt sicher ein bisschen weniger.“

Lukas Grgic (Spieler LASK)

…über das Spiel: „Viel schlimmer kann man nicht in ein Spiel starten. Danach haben wir aber Moral gezeigt, obwohl es eine sehr schwere und eher schlechte Halbzeit von uns war. Das 2:2 verteidigen wir ganz schlecht, das ist viel zu billig und so dürfen wir nicht auftreten. Zweite Halbzeit war es schwer in Ordnung. Wir haben das Spiel ganz klar kontrolliert und dann auch verdient gewonnen. Ich bin extrem stolz auf die Mannschaft wie wir in diese Partie zurückgekommen sind.“

…über die Wichtigkeit des Sieges: „Wir haben gewusst, dass wir liefern müssen in diesem Spiel. Die Tabelle lügt nicht. Wir freuen uns jetzt mit diesen drei Punkten in die Winterpause zu gehen, es wartet aber sehr viel Arbeit auf uns und die Trainer werden uns ordentlich Gas geben.“

Siegmund Gruber (Präsident LASK)

…über den Stadionbau: „Ich weiß nicht was uns alles angedichtet wurde. Fakt ist, der LASK baut mit sechsmonatiger Verspätung, das ist aber nachvollziehbar bei all dem was jetzt gewesen ist. Ich bin positiv gestimmt, dass wir im Februar 2023 dort spielen werden. Klar ist jede Baustelle eine Herausforderung, aber dafür sind wir da, weil wenn es leicht wäre, dann würde es jemand anderer machen.“

…über die vielen Gerüchte rund um den LASK: „Meistens werden die Skandale von außen hereingetragen von irgendwelchen Leuten. Am Ende des Tages erweist sich vieles als Sturm im Wasserglas. Man wäre einmal gut beraten, so lange zu warten, dass jeder auch die Möglichkeit hat sich zu rechtfertigen. Erst wenn alles abgeschlossen ist, soll man richten.“

…über Jürgen Werner: „Er ist vor geraumer Zeit gekommen und hat gebeten nicht mehr Gesellschafter zu sein. Dem wurde auch entsprochen. Vor kurzem hat er mir dann mitgeteilt, dass er vor hat, bei der Austria aktiv zu werden. Das hat er mir ganz offen gesagt und für mich ist es zur Kenntnis genommen.“

Radovan Vujanovic (Sportdirektor LASK)

…über die Zukunft von Andreas Wieland: „Er macht eine sehr gute Arbeit. Auf die Tabelle brauchen wir nicht schauen, die Entwicklung der Mannschaft stimmt. Für ihn ist es eine sehr schwierige Arbeit und er hat trotzdem die Gruppe in der Conference League gewonnen und in vielen Spielen waren wir besser als der Gegner. Ich sehe jedes Training und wie der ganze Trainerstab mit der Mannschaft umgeht ist sehr positiv. Ich werde nächste Woche mit dem Präsidium darüber sprechen und dann werden wir sehen.“

…über die Transferpläne im Winter: „Wir suchen einen Innenverteidiger der uns sofort weiterhilft und auch Abwehrchef wird. So einen müssen wir im Ausland suchen. Wir wollen auch noch einen Torjäger, aber einen Knipser zu bekommen wird ein richtig hartes Stück Arbeit. So einen sucht jeder, ich bin aber trotzdem davon überzeugt, dass wir einen bekommen. Wir spielen im Achtelfinale der Conference League, sind im Cup noch dabei und sind insgesamt ein interessanter Verein für Spieler. In Zukunft werden wir generell auf mehr Qualität, dafür einen kleineren Kader, setzen.“

Marc Janko (Sky Experte)

…über die bisherige Saison des LASK: „Der Trainer hat an diversen Baustellen arbeiten müssen wie er neu dazu gekommen ist und das neue Stadion war keine davon. Es fehlt einfach ein Knipser der verlässlich seine 10-20 Tore pro Saison macht. Diese Last ist momentan auf viele Schultern verteilt und das ist zu wenig um große Sprünge nach vorne machen zu können. Es ist einfach eine durchwachsene Saison für die Linzer.“

Beitragsbild: GEPA.