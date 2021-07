Raguz trifft bei Comeback – LASK besiegt Dynamo Moskau

Marko Raguz hat nach seinem Kreuzbandriss ein erfolgreiches Comeback für den LASK gegeben. Der 23-jährige Mittelstürmer meldete sich beim 3:0-Testspiel-Sieg der Oberösterreicher gegen Dynamo Moskau in Pregarten am Samstag mit dem Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 zurück. Die zwei weiteren Tore gegen den russischen Testgegner schrieb Thomas Goiginger an.



Nach einer halben Stunde war das Spiel für Raguz auch schon beendet. Alexander Schmidt ersetzte bei dem geplanten Wechsel den Stürmer, der nach seiner langen Verletzungspause langsam zurückgeführt werden soll.

Raguz hatte sich die schwere Knieverletzung im rechten Bein im November des vergangenen Jahres im Europa-League-Spiel bei Royal Antwerpen zugezogen. Davor hatte er sieben Tore in 13 Spielen erzielt.