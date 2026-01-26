Raguž trifft bei Testspiel-Remis der Austria

Austria Wien hat das zweite Testspiel im Trainingslager in der Türkei mit einem 1:1-Unentschieden beendet. Gegen den slowakischen Klub DAC 1904 erzielten die Veilchen am Montag in Belek durch Marko Raguž die Führung, mussten sich jedoch kurz vor Schluss noch mit dem Ausgleich zufriedengeben.

Stephan Helm schickte im Vergleich zum ersten Test gegen Dukagjini (5:0) vor zwei Tagen eine auf drei Positionen veränderte Elf ins Rennen. Neben Aleksandar Dragović starteten Dejan Radonjić und Tin Plavotić in der Dreierkette, Kang Hee Lee rückte nach vorne und ersetzte Abubakr Barry, der heute eine Pause bekam. Im Angriff begann Kelvin Boateng mit Johannes Eggestein und Kapitän Manfred Fischer.

Im Limak Arcadia Sport Center entwickelte sich zunächst eine chancenarme Partie. Die beste Chance auf die Führung vereitelte Austria-Verteidiger Tin Plavotić, der kurz vor der Pause auf der Linie klärte.

Tor von Raguž – Handl mit Comeback

Nach dem Seitenwechsel brachte Trainer Stephan Helm zahlreiche frische Kräfte. Die Austria konnte sich anschließend mehrere Torchancen herausspielen. Raguž verwertete in der 74. Minute eine Ecke von Dominik Nišandžić zur Führung. In der Schlussphase gelang DAC allerdings ebenfalls nach einem Standard noch der Ausgleich (88.).

Positiv aus Austria-Sicht: Johannes Handl feierte nach langer Pause sein Comeback. Es war sein erster Einsatz seit 10. August 2025.

Diese Spieler kamen zum Einsatz

Austria, 1. HZ: Şahin-Radlinger – Radonjić, Dragović, Plavotić – Ranftl, Kang Hee Lee, Maybach, Schablas – Fischer, Eggestein, Boateng

2. HZ: Kos – Radonjić (Handl 61.), Dragović (Ndukwe 61.), Wiesinger – Ranftl (Österreicher 61.), Kang Hee Lee (Marković 61.), Maybach (Nišandžić 61.), Taeseok Lee – Fischer (Aleksa 61.), Eggestein (Raguž 61.), Šaljić

ab 75. Minute: Blažević – Österreicher, Ndukwe, Wiesinger, Guenouche – Marković, Nišandžić – Aleksa, Vučić, Mörth – Raguž

Austria-Tor: Raguž 74.

Nicht im Kader: Lukas Wedl, Abubakr Barry, Florian Wustinger, Daniel Nnodim

