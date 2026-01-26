Offiziell: Austria Wien verpflichtet nächsten Youngster aus Salzburg

Marco Brandt vom FC Liefering unterschreibt einen Zweijahres-Vertrag bei den Young Violets.

Der ehemalige U18- und U19-Nationalspieler des ÖFB absolvierte 63 Spiele für die Akademie des FC Red Bull Salzburg, in denen er 43 Tore erzielte. Beim FC Liefering traf der Stürmer bis dato einmal in neun Einsätzen.

Über die Young Violets soll Brandt an die Profi-Mannschaft der Wiener Austria herangeführt werden. Nach der Verpflichtung von Florian Hofmann setzt die Austria nun mit einem zweiten Talent den jungen, österreichischen Weg fort.

Austria-Sportdirektor Michael Wagner: „Mit Marco Brandt konnten wir einen weiteren jungen Österreicher verpflichten. Er verfügt über viel Potenzial und soll die Offensive der Young Violets durch sein Tempo und seine Dynamik verstärken. Wir freuen uns, dass er bereits ab Winter fix bei uns ist und sich dadurch an das Umfeld und seine neuen Kollegen gewöhnen kann.“

(Red.) / Bild: GEPA