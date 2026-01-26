Zorn wird zum neuen Austria-Sportvorstand bestellt

Am morgigen Dienstag in der Früh wird beim FK Austria Wien in der Aufsichtsratssitzung eine anstehende Personalentscheidung beschlossen: Der Deutsch-Russe Tomas Zorn wir als künftiger Sportvorstand akzeptiert werden.

Ende August 2025 trat Jürgen Werner als Sportvorstand der Veilchen zurück. Über die Investorengruppe „WTF“ ist Werner jedoch weiterhin Teil der AG-Eigentümerstruktur. Diese hatte Anfang Dezember den 39-jährigen Zorn als Kandidat vorgeschlagen.

Möglich macht dies ein Syndikatsvertrag aus der Ära von Ex-Präsident Frank Hensel und Vorstand Gerhard Krisch. Dieser räumt der „WTF“ das Recht ein, im Falle eines Abgangs von Werner dessen Nachfolger zu bestimmen – der Verein Austria Wien verfügt dabei lediglich über ein einmaliges Vetorecht.

Anstatt Zorns Bestellung abzulehnen, wird zumindest einer der fünf Austria-Aufsichtsräte zustimmen – die vier Vertreter der „WTF“ ebenso.

Dass das Verhältnis zwischen Werner und der aktuellen Klubführung um Kurt Gollowitzer und Wirtschaftsvorstand Harald Zagiczek als belastet gilt, ist in Vereinskreisen längst kein Geheimnis. Welche Auswirkung die Entscheidung rund um Zorn auf Sportdirektor Michael Wagner hat, bleibt abzuwarten.

Beitragsbild: GEPA