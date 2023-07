Raiders entlassen Quarterback Strong – Auch McClam verlässt Tirol

Die Raiders Tirol müssen in den nächsten Tagen einen neuen Quarterback für die in der European League of Football (ELF) engagierte Mannschaft präsentieren.

Wie der Club am Sonntag mitteilte, habe man sich nach einer Evaluierung der bisherigen Saison dazu entschlossen, sich von Christian Strong zu trennen. In diesem Zug habe sich Wide Receiver Jarvis McClam, der schon seit College-Tagen mit Strong zusammenspielt, entschieden, den Verein zu verlassen, hieß es weiter.

(APA)/Bild: GEPA