Die Raiders Tirol haben in der European League of Football (EFL) ihren zweiten Sieg in dieser Saison eingefahren.

Gegen die Barcelona Dragons setzte sich das Team von Coach Jim Herrmann am Samstag mit 63:7 durch. In der Tabelle der Central Conference liegen die Tiroler nach drei Spielen vorerst hinter Stuttgart Surge an der zweiten Stelle. Die Stuttgarter haben erst zwei Partien bestritten, aber beide gewonnen.

(APA) / Bild: GEPA