Raimann fällt gegen Jets mit Knieblessur aus

Österreichs NFL-Export Bernhard Raimann fällt im elften Saisonspiel der Indianapolis Colts am Sonntag bei den New York Jets aus. Das gaben die Colts am Freitag bekannt. Der 27-jährige Wiener hatte sich am vergangenen Spieltag gegen die Buffalo Bills eine Knieverletzung zugezogen und konnte diese Woche nicht trainieren. Der Left Tackle der Colts wird sein zweites Match in dieser Saison verpassen, vor zwei Wochen fehlte er wegen einer Gehirnerschütterung.

Für Raimann rückte Liganeuling Matt Goncalves ins Aufgebot. Fixiert wurde unterdessen auch der Wechsel auf der Quarterback-Position der Colts. Headcoach Shane Steichen hatte am Mittwoch verkündet, dass der 22-jährige Anthony Richardson bis Saisonende die Nummer eins ist und statt Routinier Joe Flacco (39) die Offensive von Indianapolis anführen wird.

(APA)/Beitragsbild: Imago