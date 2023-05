Raimann-Gastspiel in Frankfurt: Das sind die NFL-Spiele für Deutschland und England

Wer Österreichs NFL-Export Bernhard Raimann bei seinen Indianapolis Colts in einem regulären Spiel der stärksten Footballliga der Welt sehen will, muss im Herbst nicht weit reisen. Die Colts treffen am 12. November in Frankfurt am Main auf die New England Patriots. Bereits eine Woche vorher lässt sich der amtierende Champion Kansas City Chiefs in der deutschen Bankenmetropole blicken und bekommt es mit den Miami Dolphins zu tun. Das bestätigte die NFL am Mittwoch.

Damit finden erstmals zwei NFL-Spiele in einer Saison in Deutschland statt. Das Match von Indianapolis wird um 15.30 Uhr im Deutsche Bank Park, wo normalerweise der deutsche Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt spielt, angekickt. Bei den Colts nimmt Left Tackle Raimann seine zweite Saison in Angriff.

Beim Gegner New England freute man sich auf das Gastspiel. „Deutschland hat mit die leidenschaftlichsten Fans weltweit und war immer ein internationaler Vorreiter für American Football und die NFL“, erklärte Patriots-Boss Robert Kraft, dessen Verein seit diesem Jahr in Sachen Marketing auch nach Österreich massiv expandiert.

In London gehen heuer im Rahmen der International Series der NFL drei Spiele über die Bühne, gleich zweimal davon mit Beteiligung der Jacksonville Jaguars. Das Team aus Florida spielt am 1. Oktober im Wembley-Stadion gegen die Atlanta Falcons. Die Buffalo Bills sind eine Woche später der nächste Gegner der Jaguars, diesmal im Tottenham-Stadion. Dort spielen am 15. Oktober auch die Tennessee Titans gegen die Baltimore Ravens.

(APA) / Bild: Imago