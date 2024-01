Raimann und Colts kämpfen gegen Texans um Platz in den Playoffs

Für die Indianapolis Colts und Bernhard Raimann kommt es in der Nacht auf Sonntag (2.15 Uhr MEZ) zum ultimativen Showdown im Kampf um einen Play-off-Platz in der National Football League (NFL). „Indy“ empfängt zum Abschluss des Grunddurchgangs mit dem Divisionsrivalen Houston Texans einen direkten Aufstiegskonkurrenten. Dabei heißt es für beide Teams „Verlieren verboten!“. Gewinnen Raimann und Co., ist ihnen das Ticket für die K.o.-Phase sicher.

Die Mannschaft von Head Coach Shane Steichen, die derzeit bei neun Siegen und sieben Niederlagen hält, hätte mit einem Triumph gegen die Texans (ebenfalls 9:7) in der AFC South sogar noch die Chance auf den Divisionssieg. Dafür dürfte allerdings Divisionsleader Jacksonville Jaguars (9:7) nicht gegen die Tennessee Titans gewinnen. Selbst bei einem Unentschieden haben die Colts noch die Chance auf die Play-offs. Dafür müssten die Pittsburgh Steelers bei den Baltimore Ravens verlieren oder eben Jacksonville.

„Ich habe den Spielern gesagt, sie sollen diese Woche alles dafür tun, um für dieses Spiel bereit zu sein“, erklärte Steichen. „Es wird eine großartige Atmosphäre Samstagnacht. Die Burschen sind Feuer und Flamme. Siegen oder fliegen. Wir wollen klarerweise gewinnen, aber wir sind uns auch der anderen Szenarien bewusst.“

Sieg im ersten Spiel vor vier Monaten

Das erste Spiel gegen Houston hatte Indianapolis auswärts mit 31:20 gewonnen, allerdings ist das schon fast vier Monate her. „Sie sind heute ein anderes Team, sie spielen guten Football, haben ihre Chemie gefunden“, meinte Steichen über die Texaner. Für Raimann wäre es im zweiten Jahr die erste Play-off-Teilnahme, der Wiener hat für seine bisherige Saison teils überragende Noten erhalten. Zuletzt haben die Colts vor drei Jahren die finale Meisterschaftsphase erreicht.

Als Play-off-Teilnehmer fix sind bereits die Miami Dolphins, die Ravens, die Cleveland Browns, Titelverteidiger Kansas City Chiefs, die Dallas Cowboys, die Philadelphia Eagles, die Detroit Lions, die San Francisco 49ers und die Los Angeles Rams. Neben den Colts hoffen insgesamt noch zehn weitere Teams auf die Qualifikation für die Postseason.

(APA) / Bild: Imago