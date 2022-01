Rakowitz heuert im Nahen Osten an

via

via Sky Sport Austria

Fußballer Stefan Rakowitz hat einen neuen Verein gefunden. Der zuletzt vereinslose 31-jährige Offensivspieler unterschreibt beim Bahla Club im Oman einen Vertrag bis zum Sommer. Der gebürtige Pinkafelder, dessen Vertrag beim TSV Hartberg im Juni 2021 auslief war in den letzten Monaten auf Vereinssuche.

„Es hat jetzt doch lange auf sich warten lassen, aber ich bin jetzt froh endlich wieder spielen zu können. Mein Ziel ist es jetzt einfach so viele Spiele wie möglich zu machen und gemeinsam mit der Mannschaft nach vorne zu kommen“, erklärt der ehemalige Innsbruck- und Hartberg-Profi seine Entscheidung. Aktuell ist der Klub aus der omanischen Stadt Bahla in der Liga auf dem 10. Tabellenplatz.

„Der erste Eindruck ist sehr positiv. Die Leute sind extrem hilfsbereit und nett und kümmern sich um alles“, berichtet Rakowitz nach seiner Unterschrift.

Der 31-Jährige hat es in seiner Karriere bisher auf 85 Spiele (1o Tore & 14 Assists) in Österreichs höchster Spielklasse gebracht. Außerdem blickt er auf 129 Spiele (23 Tore & 10 Assists) in der 2. Liga zurück.

VIDEO: Rakowitz trifft sehenswert per Fallrückzieher für Innsbruck (20. April 2018)

Bild: Instagram