Rangnick hofft auf erfolgreiche Transfers von ManUnited

Österreichs künftiger Fußball-Teamchef Ralf Rangnick hat am Montag sein letztes Heimspiel als Interimscoach von Manchester United absolviert. Die „Red Devils“ feierten im Old Trafford gegen Brentford einen 3:0-Heimsieg, das große Saisonziel – das Erreichen einen Champions-League-Platzes – ist aber dennoch außer Reichweite. Nach Verlustpunkten gerechnet liegt United als Sechster neun Zähler hinter dem Fünften Tottenham und elf Punkte hinter dem Vierten Arsenal.

ManUnited hat noch zwei Partien ausständig, die beiden Clubs aus Nordlondon jeweils vier. Die kommende Champions-League-Saison wird also ohne den englischen Rekordmeister stattfinden, und damit sich dieses Szenario nicht wiederholt, müssen laut Rangnick hochkarätige Spieler verpflichtet werden, vor allem im Angriff. „Für mich ist klar, dass Manchester United zwei Qualitätsstürmer braucht“, sagte der Deutsche.

Als Angreifer stehen bei United derzeit Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford und Edinson Cavani unter Vertrag, Mason Greenwood ist wegen eines Gerichtsverfahrens nicht verfügbar. Rangnick wünscht sich keine klassischen Strafraumstürmer, sondern flexible Offensivspieler. In diesem Zusammenhang führte er die ManCity-Profis Gabriel Jesus und Jack Grealish als Beispiel an. „Sie sind Spieler, die in verschiedenen Positionen spielen können, sie können rotieren. Solche Spieler haben wir nicht viele.“

Das soll sich in den kommenden Wochen ändern. „Wir müssen absolute Top-Spieler holen, die das Level erhöhen“, forderte der 63-Jährige. Sollte dies gelingen, könne man nach zwei oder drei Transferphasen wieder auf allerhöchstem Niveau konkurrieren, vermutete Rangnick. Einige Spieler, darunter Cavani, werden ManUnited im Sommer verlassen, Ronaldo hingegen dürfte auch in der kommenden Spielzeit bei den „Red Devils“ bleiben, wie englische Medien am Dienstag berichteten. Dem Portugiesen wird ein schwieriges Verhältnis zu Rangnick nachgesagt.

Der Schwabe hatte sein Amt Anfang Dezember angetreten, danach brachte es United in der Premier League auf zehn Siege, sieben Unentschieden und fünf Niederlagen. Im Champions-League-Achtelfinale war gegen Atletico Madrid Endstation, im FA-Cup scheiterte man an Zweitligist Middlesbrough. „Ich bin nicht glücklich mit den Ergebnissen, vor allem mit jenen in den letzten vier, fünf Wochen. Uns hat die Konstanz gefehlt“, gestand der Coach.

Ab 1. Juni fungiert Rangnick offiziell als ÖFB-Teamchef und parallel dazu als Berater von Manchester United, in dieser Eigenschaft ist er vor allem für die Verstärkung des Kaders zuständig. Seine Arbeitszeit für den englischen Rekordchampion soll sechs Tage pro Monat betragen. Das letzte United-Match mit Rangnick auf der Bank steigt am 22. Mai bei Crystal Palace, rund um diesen Termin wird der Deutsche auch seinen ersten ÖFB-Kader veröffentlichen. Das erste Zusammentreffen mit den österreichischen Internationalen ist für den 28. oder 29. Mai in Bad Tatzmannsdorf geplant.

(APA)

Bild: Imago