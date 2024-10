Rangnick rechnet mit baldigem ÖFB-Comeback von Danso

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick geht davon aus, dass ihm Kevin Danso noch in diesem Jahr wieder zur Verfügung stehen wird.

Nach einem „minimalinvasiven Eingriff“, dem sich der Abwehrspieler zu Untersuchungszwecken an seinem Herzen in London unterzogen hatte, sei ihm noch einmal zu einer zehntägigen Pause geraten worden, berichtete Rangnick am Mittwoch in Windischgarsten. Diese sei nun zu Ende, Danso soll bei seinem Club RC Lens dieser Tage voll ins Mannschaftstraining einsteigen.

Für das aktuelle Länderspiel-Doppel mit Nations-League-Partien am Donnerstag und Sonntag in Linz gegen Kasachstan bzw. Norwegen hat Rangnick Danso noch nicht einberufen. „Er musste diese Tage jetzt pausieren und mit dem Training aussetzen“, begründete der Deutsche. Das Wichtigste sei aber, dass der 26-Jährige nach den positiven Untersuchungsergebnissen nun wieder spielen und trainieren könne.

Dansos Transfer zur AS Roma war wegen eines auffälligen Herzbefundes Ende August geplatzt. Danach hatte wochenlang Rätselraten um seinen Gesundheitszustand geherrscht. Seit Ende vergangener Woche gibt es Grünes Licht für ein Comeback. „Fit ist er. Aber jetzt muss man schauen, wie schnell er wieder in den Spielrhythmus kommt“, sagte Rangnick. „Ich gehe davon aus, dass er auf jeden Fall für den nächsten Lehrgang wieder ein Kandidat ist und zur Verfügung steht.“ Am 14. November treffen die Österreicher auswärts auf Kasachstan und drei Tage später in Wien auf Slowenien.

