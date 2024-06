Rangnick verrät: Dieser Keeper steht gegen Frankreich im Tor

Patrick Pentz, Heinz Lindner oder Niklas Hedl: Wer wird die Nummer eins im ÖFB-Team bei der EM? Ralf Rangnick hat die Frage am Eröffnungstag der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland beantwortet.

„Es ist kein Geheimnis mehr. Patrick Pentz wird im Tor stehen. Er hat Rhythmus, Spielpraxis und hat eine gute Saison gespielt. Er ist nach dem Ausfall von Alexander Schlager die logische Nummer eins“, so Rangnick bei der Pressekonferenz der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft am Freitag.



Pentz war in der abgelaufenen Spielzeit Stammkeeper bei Bröndby. Der 27-Jährige stand bereits im Testspiel gegen Serbien zwischen den Pfosten und wird auch bei der EM-Endrunde in Deutschland das Einserleiberl im ÖFB-Team haben. Salzburg-Keeper Schlager, zuletzt in der EM-Quali gesetzt, zog sich Anfang Mai eine Knieverletzung zu und wurde nicht rechtzeitig für das Turnier fit.

(APA/Red.) / Bild: GEPA