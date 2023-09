Rangnick verrät: So spielt Österreich morgen gegen Moldau

Am Donnerstag bestreitet das ÖFB-Team in Linz ein Test-Länderspiel gegen die Republik Moldau. Teamchef Ralf Rangnick hat am Mittwoch auf der Pressekonferenz bereits die Startelf für die Partie verraten.



Rangnick vertraut auf ein 4-4-2-System mit: Bachmann (Watford/13 Länderspiele) – Ljubicic (1. FC Köln/8/1), Danso (Lens/13/0), Lienhart (Freiburg/13/0), Schnegg (Sturm Graz/0) – Laimer (Bayern München/26/2), Seiwald (RB Leipzig/14/0), Grillitsch (Hoffenheim/36/1), Kainz (1. FC Köln/24/1) – Gregoritsch (Freiburg/47/10), Onisiwo (Mainz/22/1)

Bild: GEPA