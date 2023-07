Rangnicks zweiter ÖFB-Perspektivkader steht fest

Im Zuge der im Mai vorgestellten Neuerungen im Bereich der Nachwuchs-Nationalteams wurde auch eine noch einheitlichere Spiel- und Arbeitsweise in allen ÖFB-Teams implementiert. Auch der Austausch zwischen den Teamchefs soll weiter intensiviert werden. Dafür soll die gemeinsame Arbeit beim Lehrgang für Perspektivspieler die Basis sein.

„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit allen Teamchefs des ÖFB, die wir ja schon in den vergangenen Monaten intensiviert haben. Unser Ziel ist es, gemeinsam jene Spieler, die meine Kollegen zum Teil schon seit Jahren kennen, weiterzuentwickeln. Und wir wollen die Art Fußball, den wir im A-Nationalteam spielen und für den Österreich in den kommenden Jahren stehen soll, gemeinsam den Spielern näherbringen“, so Rangnick.