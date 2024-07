Rapid bei EL-Quali-Aufstieg wohl gegen Trabzonspor

Der SK Rapid trifft im Falle eines Aufstieges gegen Wisla Krakau in der dritten von vier Qualifikationsrunden zur Fußball-Europa-League aller Voraussicht nach auf Trabzonspor.

Der türkische Ligadritte der vergangenen Saison setzte sich am Donnerstag im Zweitrunden-Hinspiel bei MFK Ruzomberok in der Slowakei mit 2:0 durch. Die Tore erzielten der ägyptische Teamspieler Mahmoud Trezeguet (39.) und Youngster Cihan Canak (91.). Das Rückspiel steigt nächsten Donnerstag in Trabzon.

Rapid würde, falls es in der Europa League weitergeht, auch in der nächsten Runde zuerst auswärts antreten.

Austria bei Weiterkommen wohl nach Stockholm

Auf den Stadtrivalen Austria wartet bei einem Weiterkommen gegen Ilves Tampere in der Qualifikation zur Conference League in der dritten Runde dagegen zuerst ein Heimspiel.

Der Gegner würde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Djurgårdens IF heißen. Der Club aus Stockholm, aktuell Zweiter der schwedischen Liga, gewann das Hinspiel gegen Progres Niederkorn aus Luxemburg zu Hause 3:0 (2:0).

(APA)/Bild: Imago