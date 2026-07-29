Rapid casht mit: Sangare vor Premier-League-Wechsel

Mamadou Sangare steht vor einem Wechsel in die Premier League. Der Mittelfeldspieler vom RC Lens wird aktuell von zwei Klubs aus der englischen Topliga umworben. Bei einem Transfer würde Rapid ordentlich mitverdienen.

Der FC Brentford hat Sky-Informationen zufolge ein schriftliches Angebot in Höhe von 48 Millionen Euro für Sangare abgegeben. Jedoch hat sich nun auch Crystal Palace in den Poker um den 24-Jährigen eingeschaltet. Ein höheres Angebot wird erwartet. Zwischen Sangare und Brentford besteht allerdings bereits eine Einigung, der Spieler würde gerne zu den „Bees“ wechseln. Eine finale Entscheidung ist allerdings noch nicht gefallen.

Ein mögliches Wettbieten um Sangare dürfte vor allem den SK Rapid freuen. Die Hütteldorfer haben beim Transfer des malischen Nationalspielers in die Ligue 1 eine Weiterverkaufsbeteiligung vereinbart, die einen zusätzlichen Transfererlös in Millionenhöhe bringen wird. Sollte der Transfer zu Brentford zustande kommen, erwartet Rapid eine Beteiligung von etwa sechs Millionen Euro.