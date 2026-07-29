Klarer Zweisatzsieg von Potapova gegen Venus Williams

Die 25-jährige Österreicherin Anastasia Potapova hat die ehemalige Weltranglistenerste Venus Williams beim Washingtoner Frauen-Tennisturnier klar in zwei Sätzen geschlagen.

Die Ende des Vorjahres eingebürgerte gebürtige Russin besiegte die 46-jährige US-Amerikanerin in der Nacht auf Mittwoch (MESZ) in der Auftaktrunde nach 75 Minuten 6:3,6:3. Im Achtelfinale trifft die 25-jährige Potapova auf die als Nummer 4 gesetzte Russin Diana Schnaider, die in der ersten Runde ein Freilos hatte.

„Dafür habe ich keine Worte“, sagte Potapova nach der Partie hinsichtlich ihrer prominenten Gegnerin. „Als ich aufgewachsen bin, habe ich sie all diese Turniere gewinnen sehen. Und jetzt spiele ich gegen sie. Ich bin superglücklich, dass ich die Chance bekommen habe. Sie ist unglaublich.“ Für Österreichs Nummer eins war es der erste Sieg nach drei Niederlagen en suite, seit ihrem Drittrundenerfolg bei den French Open gegen US-Ass Coco Gauff hatte Potapova nur eine Partie gewonnen. Zuletzt war sie in Wimbledon vor vier Wochen in der ersten Runde ausgeschieden.

Gegen Williams brachte sie nach einer regenbedingten Verzögerung zwar nicht einmal jeden zweiten Aufschlag ins Feld. Wenn ihr das gelang, machte sie in der Regel aber den Punkt. Potapova sah sich keinem einzigen Breakball gegenüber, für Williams ist es die neunte Niederlage im heuer neunten Match. Für Potapova geht es nun gegen die dieswöchige Doppelpartnerin von Williams, gegen Schnaider hat sie eine 1:1-Bilanz. Nach ihrer mehrwöchigen Pause hat Potapova wieder einiges vor: „Ich setze mir hohe Ziele und ich versuche, hart für das Erreichen zu arbeiten.“