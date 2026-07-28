Der legendäre österreichische Tennis-Coach, der Dominic Thiem, an die Weltspitze führte, wird seine Expertise auch als Co-Kommentator einbringen

Uwe König: „Mit seiner pointierten Art und seinem unbestechlichen Auge für diesen großartigen Sport, wird Günter Bresnik ein absoluter Gewinn für die Tennis-Fans in Österreich sein, wenn sie die ATP und WTA Tour auf Sky verfolgen.“

Streame Spitzentennis mit Sky X!

Günter Bresnik wird neuer Sky Tennis Experte und ab sofort sein Fachwissen vor dem Sky Mikro preisgeben, wenn sich die Weltbesten wie Jannik Sinner und Carlos Alcaraz duellieren oder Lilli Tagger versucht, weiter in der Weltrangliste nach oben zu klettern.

Uwe König, Vice President Editorial Sports bei Sky Österreich: „Günter Bresnik gilt völlig zurecht als der Mr. Tennis Österreichs. Über Jahrzehnte coachte er einige der besten Spieler der Welt, um mit Dominic Thiem oder Boris Becker nur zwei Tennis Ikonen zu nennen. Mit seiner pointierten Art und seinem unbestechlichen Auge für diesen großartigen Sport, wird Günter Bresnik ein absoluter Gewinn für die Tennis-Fans in Österreich sein, wenn sie die ATP und WTA Tour auf Sky verfolgen.“

Der gebürtige Wiener fing selbst erst mit 16 Jahren an, Tennis zu spielen. Nach acht Semestern Medizinstudium setzte sich aber die Leidenschaft für den Tennissport durch. Sein Durchbruch als Trainer gelang dem heute 65-Jährigen mit Horst Skoff, den er zum Turniersieg in der Wiener Stadthalle coachte. In seinen nun fast 40 Jahren als Trainer folgten Engagements mit internationalen Topstars wie Henri Leconte, Gael Monfils und allen voran Boris Becker. Unter der Führung Bresniks gewann der Deutsche das ATP-Finale in Frankfurt und das Masters in Paris-Bercy. Viele Jahre coachte Bresnik Österreichs Ausnahmespieler Dominic Thiem. Schon als Achtjähriger kam Thiem unter die Fittiche Bresniks. Gemeinsam gelang Thiem der Einzug in die Top 10 der Weltrangliste und in ein Grand Slam-Finale. Über mehrere Jahre war Bresnik als Kapitän für das österreichische Davis Cup-Team verantwortlich. 1998 und 1999 war er auch Sportchef des Österreichischen Tennisverbandes.

Mit den Übertragungsrechten an der ATP Tour, der WTA Tour, den ATP Nitto Finals, den WTA Finals und den US Open zeigt Sky insgesamt über 100 Turniere und weit über 5.000 Stunden Weltklasse-Tennis pro Jahr mit einem Fokus auf Österreichs Tennis-Cracks wie Lilli Tagger.