Ehemaliger KAC-Verteidiger Murray beendet seine Karriere

Der in der vergangenen Saison beim KAC engagiert gewesene Jordan Murray hat seine Karriere als Eishockey-Profi beendet. Der Verteidiger war Anfang März im Play-off-Einsatz für die Klagenfurter nach einem Herzstillstand auf dem Eis zusammengebrochen und musste reanimiert werden. Dem 33-Jährigen wurde ein Defibrillator eingesetzt. Wie der KAC am Dienstag bekannt gab, wird der Kanadier nicht mehr zum Club zurückkehren und seine aktive Laufbahn beenden.

„Es freut mich, mitteilen zu können, dass ich gesundheitlich wieder ganz der Alte bin und dieser Vorfall im März keine bleibenden Schäden bei mir hinterlassen hat“, wurde Murray in einer Mitteilung der Klagenfurter zitiert. Er habe sich vor einem Monat verlobt, berichtete er. „Ohne unsere Vereinsärzte Hannes (Florianz) und Günther (Bachler) hätte ich diesen Antrag nicht machen können.“

Er werde den Ärzten und auch allen anderen medizinischen Fachkräften, die ihn auf diesem Weg begleitet haben, für immer dankbar sein. „Das Karriereende geschieht nicht auf die Art und Weise, wie ich es mir gewünscht hätte, aber ich bin sehr froh, dass ich diesen Sport so lange ausüben konnte und jetzt so gesund bin, dass ich von diesem Punkt an ein normales Leben führen kann“, so Murray.