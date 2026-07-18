Rapid feiert knappen Testspielerfolg gegen den HSV

Der SK Rapid hat vor dem Pflichtspielauftakt kommende Woche in der Conference-League-Qualifikation einen Testspielerfolg gegen den deutschen Bundesligisten HSV gefeiert. Die Hütteldorfer gewannen vor 14.541 Fans im Allianz Stadion den internationalen Test gegen die Hamburger mit 3:2 (3:2).

Alle Tore fielen in Halbzeit eins. Es dauerte nicht lange, bis die Gastgeber jubeln durften. Ercan Kara beförderte den Ball nach einem Freistoß von Yusuf Demir per Kopf früh ins gegnerische Tor (3.). Der HSV antwortete knapp eine Viertelstunde später mit einem Doppelschlag: Yussuf Poulsen (16.) und Albert Grönbaek (24.) drehten das Spiel zugunsten der Norddeutschen.

Etwa zehn Minuten später schlug auch Rapid doppelt zurück. Kara war erneut nach einer Ecke zur Stelle (35.), nur eine Minute später fand eine abgefälschte Flanke von Jonas Auer den Weg ins HSV-Tor (36.). In Halbzeit zwei rotierten die Mannschaften viel, Tore fielen aber keine mehr.

Weitere Bundesliga-Klubs mit Testspielen

Neben Rapid testeten am Nachmittag auch weitere Bundesligisten. Der SCR Altach gewann ein Testspiel gegen Grasshopper Zürich mit 3:1. Das Spiel musste allerdings aufgrund eines Unwetters in der 84. Minute abgebrochen werden. Die Tore erzielten Neuzugang Benjamin Böckle (10.), Ousmane Diawara (15.) und Patrick Greil (66.). Für Zürich traf Nikolas Muci (22.).

Der GAK unterlag im XXL-Test über 120 Minuten gegen Dynamo Dresden klar mit 0:5.

Doublesieger LASK feierte einen 2:0-Erfolg gegen Fortuna Düsseldorf, der TSV Hartberg gewann den Test gegen Vienna, musste sich allerdings Voitsberg geschlagen geben (0:2). Eine klare Pleite gab es für die SV Ried gegen den tschechischen Erstligisten Mladá Boleslav (0:4).