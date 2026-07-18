LASK gewinnt Testspiel gegen Düsseldorf – Hartberg schlägt Vienna

Der LASK und TSV Hartberg haben am Samstagnachmittag Testspielsiege gefeiert.

Der Doublesieger schlug den deutschen Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf mit 2:0 (0:0) geschlagen. Dabei feierte Angreifer Moses Usor sein Comeback.

Hartberg bezwang die First Vienna ebenfalls mit 2:0 (2:0). Konstantin Schopp (2.) und Marco Hoffmann (44./Elfmeter) trafen für den TSV. Die Oststeirer bestreiten noch am heutigen Samstag ein weiteres Testspiel gegen Voitsberg. Am kommenden Sonntag (26.07. um 17 Uhr) trifft Hartberg um Trainer Markus Schopp in der ersten ÖFB-Cup-Runde auf den SC Imst.

Einen Tag davor ist Cup-Titelverteidiger LASK bei Karlsdorf (25.07. um 18 Uhr) zu Gast.