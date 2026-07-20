EL-Qualifikation: Auf diese Klubs könnten Salzburg und Sturm treffen

Red Bull Salzburg steigt in der dritten Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League ein. Sollte Sturm Graz in der zweiten Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League an Heart of Midlothian scheitern, würde der Vizemeister in derselben EL-Qualifikationsrunde antreten. Nun stehen die möglichen Gegner fest.

Salzburg bekommt es mit dem Sieger des Duells Hajduk Split (Kroatien) gegen FC Pafos (Zypern) zu tun.

Sturm würde im Falle eines Ausscheidens in der CL-Quali auf den FC St. Gallen (Schweiz) oder Benfica Lissabon (Portugal) treffen.

Die Hinspiele finden am 6. August statt, die Rückspiele werden am 13. August ausgetragen. Die genauen Spieltermine wurden noch nicht festgelegt.